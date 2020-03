Nový koronavírus: Ako sa prenáša a ako sa dá chrániť?

Osobná hygiena umývajte si ruky často

s mydlom

najmenej 20 sekúnd

pomôže dezinfekčný prostriedok na báza alkoholu používa sa pred očistou rúk vodou a mydlom voda by znížila účinok dezinfekcie riedením prostriedku

na báza alkoholu umývanie odstraňuje a ničí mikroorganizmy na rukách

a čo znižuje mieru rizika šírenia na okolie, ľudí, seba samého

na okolie, ľudí, seba samého umývajte si ruky, ak sú znečistené, mastné, lepkavé a podobne

umývajte si ruky po toalete

umývajte si ruky pred prípravou i po príprave jedla

i umývajte si ruky po kontakte so zvieratami

umývajte si ruky po manipulácii s bankovkami, a to hlavne pred jedlom

Respiračná hygiena pri kašli a kýchaní ... zakrývajte si ústa a nos jednorazovou hygienickou vreckovkou tú následne odhodíte do uzatvoreného odpadkového koša nekašlite a nekýchajte do ruky !!! čo zvyšuje riziko prenosu ak tak treba si odkašlať do ohnutého lakťa

... kašľom a kýchaním sa rozširujú kvapôčky, ktoré môžu obsahovať vírus

Sociálny odstup podľa WHO je potrebný minimálny sociálny odstup 1 meter , čo by malo znížiť mieru šírenia

, čo by malo znížiť mieru šírenia pri kašli a kýchaní sa do okolia rozširujú kvapôčky tekutín , ktoré môžu obsahovať vírus (chrípka, CoV a iné)

, ktoré môžu (chrípka, CoV a iné) rizikom je, hlavne osoba s prítomnými príznakmi respiračného ochorenia

je, hlavne veď odkašlať či odkýchnuť sa nám podarí i bez prítomného ochorenia, nakoľko ide o fyziologické obranné mechanizmy, ktorými sa čistí dýchacia trubica

otázka: Postačuje 1 meter ? na internete som sa stretol i s údajom 2 metre, ale..., vzdialenosť "doletu" závisí i od sily kašľu a kýchnutia preto je nutné kašlať a kýchať do bariéry , ktorú tvorí uvedená jednorazová vreckovka, a tá po 1 použití patrí do uzavretej nádoby, na to určenej

? nepodávajte si ruky, nebozkávajte sa, tento bližší sociálny kontakt bude dobré na čas obmedziť

pri domácej liečbe je odporučené zdržiavať sa v samostatnej izbe a zvýšiť osobnú hygienu i očistu prostredia

ochranné rúško nosí chorý človek s respiračnou chorobou a človek, ktorý sa o danú osobu stará

Nedotýkajte sa rukami... znečistené ruky po kašli a kýchnutí, i cez vreckovku je nutné umyť

všeobecne platí, že: NEDOTÝKAJTE sa rukami ÚST , NOSA a OČÍ sú to vstupné brány pre prienik vírusov i baktérií do organizmu čo platí i pri SARS-CoV-2

i v tejto súvislosti je dôležitá osobná hygiena a časté umývanie rúk

po manipulácii s bežnými predmetmi (bankovky, peniaze, telefóny, iné), ktoré držíme denne niekoľkokrát, si nechytajte tvár, ústa, nos či oči

Očista predmetov a okolia kde je to možné a v čase keď je to možné je vhodná častejšia očista okolitého prostredia a predmetov

kľučky dverí , gombíky výťahov , tlačidlá, iné miesta častého dotyku a podobne

, , tlačidlá, iné a podobne všeobecné odporúčanie proti šíreniu mikroorganizmov

vhodné je častejšie, ale nárazové vetranie v priestoroch

v priestoroch pozor na používanie predmetov osobnej hygieny, bielizne, riadov

a nezabudnime ani na našich každodenných pomocníkov, telefóny držíme v rukách niekoľkokrát za deň a nie vždy pri tom máme čisté ruky, plus iné zariadenia a kabelkovú výbavu...

Ak máte horúčku či iné príznaky respiračného ochorenia treba ZOSTAŤ DOMA

telefonicky kontaktovať lekára či odborníka hygieny na kontaktnom telefónnom čísle, ako uvádza ÚVZSR, prípadne tiesňovú linku

lekára či odborníka hygieny na kontaktnom telefónnom čísle, ako uvádza ÚVZSR, prípadne tiesňovú linku odborník zvolí ďalší postup podľa závažnosti

nezabúdajte na cestovateľskú anamnézu , prípadný styk s osobou, ktorá bola v mieste výskytu COVID-19 alebo s inou osobou, ktorá mala príznaky ochorenia a bola v danej oblasti

, prípadný styk s osobou, ktorá bola v mieste výskytu COVID-19 alebo s inou osobou, ktorá mala príznaky ochorenia a bola v danej oblasti odborníci majú aktuálne informácie a vedia ako postupovať

Nachádzate sa v oblasti so šírením COVID-19? ak sa necítite dobre, zostaňte doma

kontaktujte lekára