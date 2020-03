Magazín Čo je nový koronavírus? Ako sa prejavuje a šíri? Dá sa liečiť? Nachádzate sa: Úvod

Čo je nový koronavírus? Ako sa prejavuje a šíri? Dá sa liečiť?

Čo je to nový koronavírus? Ako sa dostal medzi ľudí a ako sa ďalej šíri? Aké má prejavy a komplikácie? Dá sa liečiť? Odpovede na otázky a iné informácie nájdete v článku.

Nový koronavírus s označením SARS-CoV-2, zozačiatku 2019-nCoV, patrí do širokej rodiny koronavírusov. Nový koronavírus nájdete taktiež opisovaný ako čínsky či Wuhan koronavírus.

SARS-CoV-2 = severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.

Spôsobuje ochorenie dýchacích ciest (COVID-19 - Coronavirus disease 2019), ktoré sa u niektorých ľudí môže komplikovať a prebieha ako zápal pľúc.

Rizikom je úmrtie pre zlyhanie dýchania.

Avšak, nie u každého má ťažký priebeh.

U človeka môže prebehnúť iba v podobe prechladnutia, prípadne sa neprejaví vôbec.

Kto je ohrozený a kto nie?

Ako sa šíri a ako prejavuje?

Poznáme liečbu či prevenciu?

Tieto a tiež všeobecné informácie vám ponúkame v dnešnom článku.

Čítajte s nami ďalej.

Čo je to koronavírus?

Všeobecné informácie

Presnejšie ide o RNA - (+)ssRNA vírus. Nesie tiež označenie Coronavirus so skratkou CoV. Rodina tohto vírusu je široká, rozsiahla a zoskupuje množstvo podtypov.

Vyskytuje sa medzi nami už dlho a vyvoláva bežné ochorenia dýchacích ciest, ktoré často označujeme ako prechladnutie. Niektoré príznaky má podobné s chrípkou.

Poznáte pocit bolestivého hrdla, ktorý sa spája s nádchou?

Vírus si získal názov pre svoj typický vzhľad.

Má okrúhly, oválny až podlhovastý tvar.

Na jeho obale sú výbežky,

ktoré pripomínajú kráľovskú korunu alebo tiež slnečnú korónu.

V súčasnej dobe sú známe 4 rody vírusu (z podrodiny Orthocoronavirinae). Tie spôsobujú ochorenia u zvierat i ľudí.

4 rody CoV:

alphacoronavirus - má viacero subtypov vyskytujú sa u ľudí, ošípaných, netopierov

- má viacero subtypov vyskytujú sa u ľudí, ošípaných, netopierov betacoronavirus - myší coronavirus, vyskytuje sa taktiež u ľudí, netopierov, tiav, králikov, ježkov, a iných, zahŕňa SARS , MERS či SARS-CoV-2

- myší coronavirus, vyskytuje sa taktiež u ľudí, netopierov, tiav, králikov, ježkov, a iných, zahŕňa , či gamacoronavirus - vtáčie koronavírusy, ktoré vyvolávajú i ochorenia iných zvierat a ľudí

- vtáčie koronavírusy, ktoré vyvolávajú i ochorenia iných zvierat a ľudí deltacoronavirus - taktiež vtáčie

Ako je vidieť, postihuje rozličné druhy zvierat, najmä malé cicavce, od hlodavcov, netopierov, ale tiež cez ošípané, hovädzí dobytok, ťavy či vtáky.

Vyvoláva ochorenia dýchacích ciest, ktoré majú zväčša mierny priebeh v podobe prechladnutia, zápalu horných i dolných dýchacích ciest.

U zvierat, a to u hovädzieho dobytka a ošípaných, sa popisuje hnačkovité ochorenie.

Objav v 60. rokoch 20. storočia ako infekčná bronchitída u kurčiat.

Ľudský koronavírus...

V minulosti boli u ľudí zistené 2 typy, ktoré nesú názov ako ľudský koronavírus 229E a ľudský koronavírus OC43.

Neskôr prišlo k identifikácii ostatných.

V dnešnej dobe je ich známych 7. Ďalej sú to SARS-CoV (rok 2003), HCoV NL63 (rok 2004), HKU1 (rok 2005), MERS-CoV (v roku 2012) a SARS-CoV-2 (2019 - 2020).

Nezávažné CoV

229E, OC43, NL63, HKU1 sú bežné ľudské koronavírusy, ktoré zapríčiňujú mierne až stredne ťažké infekcie dýchacích ciest, a to hlavne horného úseku (HDC).

Prejavom ich nákazy je prechladnutie a nádcha.

Ide o kvapôčkovú infekciu, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami vzduchom pri kašli, kýchaní.

K prenosu dochádza i priamym kontaktom, a to hlavne pri podávaní rúk, ktoré sú znečistené a kontaminované vírusom. Plus, k prenosu môže nastať i dotykom očí špinavými rukami.

+

K infikovaniu môže dôjsť i nepriamo, prostredníctvom znečistených predmetov. Uvádza sa i vzácny prenos stolicou chorého.

Vírus totižto prežíva niekoľko hodín i mimo organizmus.

Pýtate sa:

Dá sa nakaziť pri doručení balíku z Číny?

Tento druh prenosu je vylúčený, nakoľko CoV neprežíva tak dlhú dobu mimo hostiteľa.

Tieto bežné koronavírusy spôsobujú nezávažné príznaky ako je:

nádcha a vytekanie hlienov z nosa

bolesť a škriabanie v hrdle

kašeľ

zvýšená telesná teplota až horúčka

únava a slabosť

Ako je vidieť, tak tieto prejavy sú podobné chrípke a často sa prechladnutie a ochorenie týmto vírusom s ňou zamieňa.

Priebeh ochorenia je mierny a trvá iba krátku dobu.

Prechádza bez liečby. Prípadne sa používa iba symptomatická terapia, teda tlmenie prejavov ochorenia ako je napríklad horúčka a bolesť.

U skupiny ľudí, ktorí majú oslabenú imunitu, s ochoreniami srdcovo-cievneho a respiračného systému, u ľudí s cukrovkou, ale tiež u starých či malých detí môže mať infekcia koronavírusom ťažší priebeh.

Rozšíri sa z horných dýchacích ciest (HDC) i na dolné dýchacie cesty (DDC), spôsobí zápal priedušiek (bronchitídu) či pľúc (pneumóniu).

Závažné CoV

Okrem skupiny bežných ochorení sa ľudstvo stretlo i s koronavírusom, ktorý mal závažný priebeh a spôsobil i početné úmrtia.

Pôvodcom boli infikované zvieratá, z ktorých sa ochorenie šírilo na ľudí.

Prvým bol SARS

SARS je odvodený z anglického názvu Severe acute respiratory syndrome.

V preklade:

ťažký akútny syndróm dychovej nedostatočnosti, alebo tiež

syndróm akútneho respiračného zlyhania.

Severe = ťažký, vážny,

acute = akútny, náhly,

syndróme = syndróm,

respiratory = týkajúci sa dýchania, dýchací, respiračný.

Uvádza sa, že na človeka sa preniesol pravdepodobne zo zvieraťa, a to z cibetky.

SARS-CoV vypukol v roku 2002 v Číne a v blízkom okolí (Hongkong, Taiwan), kde je mäso z cibetky považované za lahôdku.

Z tade sa šíril ďalej do sveta.

Situácia sa zlepšila v roku 2003, do kedy spôsobil početné prípady nákazy s ťažkým priebehom.

SARS zasahuje dýchací systém. Pričom začína podobne ako chrípka, horúčkou, bolesťou hrdla a svalov, kašľom a inými celkovými ťažkosťami.

Postupuje na pľúca a zapríčiňuje zápal pľúc - pneumóniu, ktorá môže viesť k zlyhaniu dýchania až k úmrtiu.

Podľa Wikipédie sa SARS podieľal približne:

na 8098 prípadoch ochorení a usmrtil 774 ľudí.

Pri SARS sa uvádza riziko úmrtia na 9,6 %.

MERS nasledoval neskôr

Neskôr, a to v roku 2012 sa z Blízkeho východu šíri Blízkovýchodný respiračný syndróm, teda MERS.

Skratka pochádza z anglického názvu:

Middle East respiratory syndrome.

Spôsobuje ho MERS-CoV. Prvýkrát sa vyskytol v Saudskej Arábii.

Uvádza sa, že predpokladaným pôvodcom sú pravdepodobne netopiere alebo ťavy.

Prenos medzi človekom je sťažený. Zväčša sa nákaza prenáša iba blízkym kontaktom. Ohrození sú hlavne ľudia z nemocničného personálu.

Globálne riziko je preto nízke.

MERS postihuje dýchacie cesty a prejavuje sa horúčkou, kašľom, sťaženým dýchaním. Rizikom je zápal pľúc, zlyhanie dýchania a obličiek.

Zo 136 zaregistrovaných chorých zomrelo 58 nakazených.

Ide teda o úmrtnosť približne 43 % (prípadne ide o údaj 36 %).

So závažným priebehom treba počítať u ľudí, ktorý majú pridružené iné ochorenia, a to hlavne kardio-pulmonálne, cukrovku a poruchu imunity.

Tak ako uvádza Wikipédia, do roku 2017 bolo hlásených do 2000 prípadov MERS.

Návrat k novému SARS-CoV-2:

Čo je to za ochorenie a ako sa prenáša

Nový koronavírus sa uvádza ako tretí v poradí medzi nebezpečnými ľudskými CoV.

Anglicky ako novel coronavirus.

Prvé informácie pochádzajú z decembra 2019 z Čínskeho mesta Wuhan (Wu-chan). Kde objavili nový druh ochorenia.

Potvrdenie prepuknutia a šírenia 2019-nCoV bolo v polovici decembra 2019.

CoV sa rozširuje do ostatných ázijských krajín, Thajska, Taiwanu, Japonska, Južnej Kórey, ale tiež do Austrálie či USA. Potvrdené boli i prípady vo Francúzsku. Postupom času i v iných krajinách Európy, taktiež v Afrike.

Ohnisko nákazy je v meste Wuhan.

Podľa Wikipédie ide o hlavné mesto provincie Hubei v Číne.

Má viac ako 11 miliónov obyvateľov,

je najľudnatejším mestom v centrálnej Číne.

Vypuknutie nákazy sa dáva do súvislosti s veľkým trhoviskom, kde sa predávajú morské ryby a iné zvieratá. Veľa ľudí a zvierat na jednom mieste a nákaza má vhodné podmienky na prenos a šírenie sa.

Pravdepodobne ide taktiež o zoonózu.

Zoonóza je ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvieraťa na človeka.

Do tejto doby je málo poznatkov o ochorení a jeho presnom zdroji.

Uvažuje sa opäť nad prenosom z netopiera,

i keď sa niektorí ľudia vyjadrili, že zdrojom môže byť had, čo bolo následne vyvrátené.

Neustále sa pracuje na získavaní nových informácii o víruse samotnom i o možnostiach prevencie a účinnej liečby.

Prameňom nákazy je pravdepodobne zviera, pričom ochorenie sa ďalej šíri medzi ľuďmi.

Podľa ECDC je k 29. januáru 2020 laboratórne potvrdených 6074 prípadov infekcie, z toho u 16 zdravotníckych pracovníkov.

Čína 5994 prípadov, Thajsko 14, Japonsko 9, Francúzsko 4, Nemecko 4, USA 5, Kanada 3, Austrália 5.

Šírenie mimo Čínu je do tohto času iba u ľudí, ktorí cestovali z oblasti výskytu nového CoV alebo prišli do kontaktu s niekým z uvedených lokalít.

Uvádza približná miera úmrtnosti medzi 2 - 4 percentami.

Avšak, nemusí byť registrovaný každý postihnutý.

31.12. 2019 WHO, čiže Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na prípady zápalov pľúc v súvislosti s 2019-nCoV v meste Wuhan.

Uvádza sa, že nový CoV má podobnosť so SARS, avšak nemá tak závažný priebeh.

Na území Slovenska sa SARS-CoV-2 do 29.1. 2020 nepotvrdil.

+

31.1. 2020 je dostupná informácia,

na Slovensku sú dvaja muži s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.

Docestovali z Číny.

Sú v karanténe.

Majú iba mierne ťažkosti, ktoré sa vyskytujú i pri bežnej viróze.

2.2. 2020: výsledky u oboch sú negatívne (Webnoviny)

6.3. 2020: Slovensko 1 potvrdený prípad (Webnoviny)

30.1. 2020 WHO vyhlásilo stav globálnej zdravotnej núdze, pre pokračujúce šírenie 2019-nCoV.

8.2. 2020 Čínska Národná komisia pre zdravie, skratkou NHC, dočasne označili nový CoV názvom:

Nový koronavírus spôsobujúci pneumóniu , teda zápal pľúc anglicky ako Novel Coronavirus Pneumonia so skratkou NCP

, teda zápal pľúc

Vírus i ochorenie majú nové meno

11.2. 2020 Nový koronavírus dostáva taktiež nový názov.

A to zmenou z 2019-nCoV na:

SARS-CoV-2 = S evere A cute R espiratory S yndrome C oronavirus 2 čo vo voľnom preklade znamená ťažký akútny syndróm dychovej nedostatočnosti podobne ako SARS (syndróm akútneho respiračného zlyhania)

= evere cute espiratory yndrome oronavirus

WHO označuje ochorenie, ktoré vyvoláva menom:

COVID-19 z anglického Coronavirus disease 2019 (ochorenie CoV 2019)



Ako sa nový koronavírus šíri medzi ľuďmi?

K prenosu z človeka na človeka dochádza formou kvapôčkovej infekcie.

A teda vírus sa šíri telesnými tekutinami pri kašli,

ale taktiež pri kýchaní či blízkom rozhovore.

+

Pritom k prenosu dochádza i kontaktom,

a to priamo dotykom s infikovanými rukami

či nepriamo, prostredníctvom znečisteného prostredia a pomôcok.

Rizikové je hlavne podávanie rúk, ale tiež dotýkanie sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami.

Vírus prežíva krátky čas i mimo organizmus.

Aktualizované 11.3. 2020 (zdroj SITA):

Čínsky epidemiológovia zistili, že vírus sa môže šíriť až na vzialenosť 4,5 metra dokáže vo vzduchu zotrvať až 30 minút . celý článok na South China Morning Post



Ochorenie môže mať bezpríznakový priebeh, prípadne sa prejavuje iba miere. Vzhľadom na túto vlastnosť + pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze, je pravdepodobný prenos i od ľudí, ktorí nejavia známky choroby (teda i počas inkubačnej doby).

Pýtate sa:

Môže sa CoV priniesť zásielkou z Číny?

Nie, táto forma prenosu ochorenia nie je možná.

Približná doba prežívania vírusu mimo organizmus sa udáva na 24 hodín.

Vírus neprežije takú dlhú dobu mimo telo.

Tabuľka uvádza počet prípadov k určitému dátumu

Dátum Počet prípadov 29.1. 2020 6074 potvrdených prípadov

počet úmrtí do tohto dátumu je 132 30.1. 2020 v Číne potvrdili 9658 prípadov

podozrenie je u ďalších 12 167 ľudí

celosvetovo ide o 9776 známych prípadov

v 1370 prípadoch ťažký priebeh

213 postihnutých zomrelo

187 ľudí sa uzdravilo 1.2. 2020 celkovo potvrdených prípadov celosvetovo 11 374

pevninská Čína 11 221

15 238 prípadov s podozrením

pre ochorenie zomrelo 259 postihnutých

1527 s ťažkým priebehom 2.2. 2020 14 568 potvrdených prípadov

14 391 v Číne

305 úmrtí

340 uzdravení 3.2. 2020 17 392 potvrdených prípadov

17209 v Číne

362 úmrtí

487 uzdravení 4.2. 2020 20 606 potvrdených

20 416 v Číne

427 úmrtí

657 uzdravení 6.2. 2020 28 344 potvrdených

28 085 v Číne

565 úmrtí

1299 uzdravených 10.2. 2020 40 547 potvrdených

40 171 v pevninskej Číne

910 mŕtvych nový CoV usmrtil už viac ľudí než SARS vzhľadom na množstvo infikovaných má však nižšiu mieru úmrtnosti tá sa udáva v rozmedzí 2 - 4 % pre SARS sú uvedené informácie o 8098 prípadoch a 774 úmrtiach riziko smrti bolo dané na 9,6 %

3410 uzdravených 13.2. 2020 60 335 potvrdených

59 810 v pevninskej Číne

1369 úmrtí

6074 uzdravených 18.2. 2020 73 335 potvrdených prípadov

72 438 Čína

1873 úmrtí

12 877 uzdravení 21.2. 2020 76 726 potvrdených

75 466 v Číne

2247 úmrtí

18 548 uzdravení 26.2. 2020 celosvetovo 81 005 prípadov z toho Čína 78 064

2762 úmrtí a 30 109 uzdravení

Vírus má nové epicentrum šírenia v Európe a je ním Taliansko,

vírus bol potvrdený i v iných krajinách Taliansko 322 prípadov a 11 obetí Nemecko 18 a Francúzsko 14 Spojené kráľovstvo 13 a Španielsko 9 Rusko 2 a Rakúsko 2 Belgicko 1 a Fínsko 1 Švédsko 1 a Chorvátsko 1

vírus bol potvrdený i v iných krajinách 28.2. 2020 potvrdených 83 391 a 78 824 v Číne

úmrtí 2858 a uzdravení 36 593

Taliansko 655

Nemecko 48

Francúzsko 38

Španielsko 25

UK 16

Švajčiarsko 8

Švédsko 7

Chorvátsko 3

Rakúsko 3 4.3. 2020 potvrdených prípadov 93 453 a v Číne 80 270

úmrtí 3198 a uzdravení 50 690

koronavírus v Európe Taliansko 2502 a Francúzsko 212 Nemecko 203 a Španielsko 165 Švajčiarsko 58 a Spojené kráľovstvo 51 Nórsko 32 a Švédsko 30 Holandsko 24 a Rakúsko 24 Island 14 a Belgicko 13 Dánsko 10 a Chorvátsko 9 Grécko 7 a Fínsko 6 Česká republika 5 a Rumunsko 4 Portugalsko 4 a Rusko 3 Írsko 2 a Estónsko 2 Poľsko 1 a Litva 1 Luxembursko 1 a Andorra 1 Ukrajina 1 a Monako 1 Bielorusko 1 a Lotyšsko 1

6.3.2020 COVID-19 je potvrdený na Slovensku - v Bratislavskej nemocnici

- v Bratislavskej nemocnici celosvetovo 99 939 + 1 na Slovensku

80 556 v Číne

Taliansko 3858

Nemecko 545

Francúzsko423

celosvetovo úmrtí 3398

55 671 uzdravení Priebežný prehľad pokračuje v článku: Nový koronavírus: COVID-19 na Slovensku Mapa rozšírenia COVID-19 zdroj: gisanddata.maps.arcgis.com

Ako sa ochorenie prejavuje a prebieha?

Nový koronavírus je respiračným ochorením, čiže zasahuje dýchacie cesty.

U ľudí bežné formy spôsobujú celkové príznaky prechladnutia a zápalu horných dýchacích ciest.

Avšak, v tomto prípade je možné šírenie zápalu i na dolné dýchacie cesty, a to v podobe vírusového zápalu pľúc.

I priebeh infekcie novým koronavírusom môže byť mierny až nenápadný.

Možný je vraj aj bezpríznakový - asymptomatický priebeh.

Z toho dôvodu nie sú známe presné počty infikovaných ľudí.

Nakoľko sa každý človek s nezávažnou formou nedostavil na vyšetrenie.

Príznaky nového CoV zahŕňajú napríklad:

únavu a slabosť

a bolesť celého tela , hlavy , svalov , kĺbov ako pri chrípke

, , , ako pri chrípke bolesť v krku

bolesť brucha

nádchu a sekréciu z nosa

a sekréciu z nosa zvýšenie telesnej teploty až horúčku

až kašeľ

sťažené dýchanie

Prípadne sú dôležité informácie typu ako prítomnosť:

zvracania

hnačky

krvácania (bez úrazu) a drobných krvných podliatin - petechií

kožných vyrážok

V závažných prípadoch postihuje pľúca pneumóniou a ohrozuje človeka zlyhaním dýchania, zlyhaním obličiek a úmrtím.

Ochorenie je v tom čase RTG dokázateľné ako obojstranný zápal pľúc.

Kto patrí medzi rizikovú skupinu?

Pýtate sa:

Koho ochorenie najviac ohrozuje?

Samozrejme, riziko platí pre osoby, ktoré cestujú do alebo z oblastí s výskytom nákazy, či sú v kontakt s ľuďmi, ktorí z uvedených oblastí docestovali.

Významná je...

Cestovateľská anamnéza, čiže informácie o nedávnej ceste do a zo zahraničia a oblastí s výskytom SARS-CoV-2 / COVID-19.

V tejto súvislosti je dôležité miesto, kde sa človek pohyboval, kedy v danej lokalite bol a kedy sa u neho vyskytli ťažkosti.

Plus, s kým bol v kontakte, ako sa stravoval, prípadný kontakt s hmyzom a zvieratami.

+

Poznáme skupiny obyvateľov, u ktorých je nutné v prípade ochorenia predpokladať komplikovanejší priebeh.

Riziko závažnejšieho priebehu ochorenia sa udáva u ľudí:

starších ľudí

s chronickými ochoreniami srdca a pľúc (astma, CHOCHP, chronické bronchitídy)

a (astma, CHOCHP, chronické bronchitídy) s cukrovkou

s oslabenou imunitou

Najväčšou a najzávažnejšou komplikáciou je zlyhanie dýchania pre vírusový zápal pľúc. Pridružiť sa môže zlyhanie funkcie obličiek a viacerých orgánov s následným úmrtím.

Na mieru rizika infikovania sa vírusom má vplyv i momentálny stav a kondícia organizmu, ale i iné nedávne a predošlé či práve prebiehajúce ochorenie.

+ Vyššie riziko nákazy je u zdravotníckych pracovníkov, a teda u tej skupiny, ktorá sa stará o chorých.

Ochorenie u detí nespôsobuje tak závažné ťažkosti, a nevyznačuje sa v takej miere komplikáciami, ako u starých ľudí.

Údaje zo štúdie, ktorá prebehla vo februári 2020:

úmrtnosť celkovo 2,3 %

úmrtnosť v provincii Chu-pej 2,9 %

u 80,9 % malo ochorenie mierny priebeh

u 13,8 % prípadov prebiehalo vážne

a u 4,7 % kriticky

úmrtnosť podľa vekovej kategórie : 14,8 % po 80. roku života = najvyššia miera úmrtí 8,0 % od 70. do 80. roku života 3,6 % po 60. roku života 1,3 % v období po 50. roku 0,4 % u 40 ročných 0,2 % do veku 38 rokov

podľa : riziko smrti u mužov je na úrovni 2,8 % a u žien 1,7 %

je na úrovni a u detí do 9. roku života nebol zaznamenaný prípad úmrtia

Najviac ohrození sú hlavne starí ľudia a

ľudia s pridruženými ochoreniami. Ide hlavne o choroby srdcovo-cievneho systému, respiračného traktu a cukrovku.

Nezameňte si nový CoV s chrípkou či iným typom prechladnutia

Počas januára a februára je úplne bežné šírenie chrípky, ktorá má rovnaké príznaky. Naviac, taktiež sa môže komplikovať, či už zápalom pľúc, ale aj inými zdravotnými ťažkosťami.

Preto je nutné zachovať pokoj a rozvahu u ľudí s prejavmi, ktoré sú síce rovnaké, ale majú iného pôvodcu.

Riziko infekcie novým CoV je najmä u ľudí, ktorí cestovali z uvedených lokalít alebo boli v kontakte s ľuďmi, ktorí sa v miestach nákazy vyskytovali.

V tejto dobe prebieha chrípková sezóna.

Január a február sú jej vrcholové mesiace.

Pri chrípke je taktiež možné a dá sa predpokladať, že pre výskyt určitých faktorov bude prebiehať závažnejšie a s pridruženými komplikáciami.

V niektorých prípadoch ohrozuje človeka zlyhaním dýchania až smrťou.

Aká je inkubačná doba nového CoV?

Pri ochorení sa uvádza inkubačná doba, teda doba od nákazy až po prvé príznaky:

2 - 14 dní (údajne bol hlásený i prípad s inkubačnou dobou 1 deň, prípadne môže byť dlhšia).

+

Človek je infekčný i počas celej inkubačnej doby.

Nie len v čase prebiehajúcich ťažkostí.

Od inkubačnej doby je odvodená i dĺžka karantény, počas ktorej sa sleduje vypuknutie prejavov ochorenia.

Vyšetrenie

Pri podozrení na nový CoV sa vykoná odber krvi a laboratórne vyšetrenie RT-PCR.

Doplní sa RTG a ostatné metódy podľa pridružených príznakov.

Pri COVID-19 je RTG prítomný vírusový zápal pľúc.

Ešte pred samotným diagnostickým postupom je dôležitá anamnéza a prítomnosť príznakov.

Veľký význam má cestovateľská anamnéza, ktorá potvrdí pobyt v rizikovej lokalite alebo kontakt s človekom, ktorý v blízkom čase danú oblasť navštívil.

Prevencia pred novým koronavírusom a vakcinácia

V čase písania článku, teda 29.1. 2020 nie je dostupná žiadna účinná vakcína a forma očkovania proti infekcii SARS-CoV-2.

Vakcína by mala byť dostupná za 18 mesiacov (napísané 02 / 2020).

Prípadná prevencia zahŕňa všeobecné odporúčania, ako i pri iných vírusových ochoreniach či chrípke.

Prevencia:

necestovať do oblasti so známym výskytom ochorenia

vyhnúť sa kontaktu s ľuďmi , ktorí docestovali z daných lokalít

, ktorí dodržiavať základné hygienické návyky

časté umývanie rúk

čistiť a dezinfikovať prostredie , a to hlavne pri styku s ľuďmi, ktorí majú respiračné ochorenie

a , a to hlavne pri styku s ľuďmi, ktorí majú respiračné ochorenie nezdržovať sa v miestach s vyšším počtom obyvateľov

ľudia s akútnym respiračným ochorením by sa nemali zbytočne pohybovať na verejnosti

mali by vyhľadať odborné vyšetrenie čo najskôr najlepšie je zostať doma a telefonicky kontaktovať lekára!!! a to najmä v prípade pozitívnej cestovateľskej anamnézy

pri kašli si zakrývať ústa vreckovkou, ktorú je následne nutné vyhodiť

neutierať sa do ruky, nekýchať a nekašľať do ruky

ľudia chorí na chronické ochorenia by sa mali chrániť viac

by sa mali chrániť viac zvýšená ochrana zdravotníckych pracovníkov

Nezabúdajte, dôležité je dodržiavať zásady:

časté a dostatočné umývanie rúk mydlom a vodou po dobu aspoň 20 sekúnd vhodné je i použitie dezinfekčného roztoku na ruky s alkoholovým základom nedotýkať sa očí, úst a nosa neumytými rukami - možná brána vstupu počas kýchania a kašlania používať vreckovku, nie ruky znečistenú vreckovku vhodne zahodiť prípadne si odkašľať a kýchnuť si do ramena či ohnutého lakťa

+

V mieste so zvýšeným rizikom je nutné vyhýbať sa trhom so živými zvieratami a nedotýkať sa povrchov v kontakte so zvieratami. Riziková je konzumácia surového či nedostatočne tepelne spracovaného mäsa, rýb, mlieka, vajec a živočíšnych výrobkov.

Pozor!

Pri ochrane pred prenosom vírusu nie je dostatočné používanie bežných ústnych masiek či rúšok.

Zmysle má iba použitie respirátora s filtrom, ktorý má vyššie bezpečnostné krytie - označuje sa ako respirátor s filtrom FFP3.

Pri kontakte s chorým je nutná ochrana očí a kože vhodným odevom.

Liečba SARS-CoV-2

V tomto čase (29.1. 2020) nie je dostupná účinná liečba, ktorá by dokázala zničiť vírus SARS-CoV-2.

Terapia sa zameriava na symptomatickú liečbu, čiže sa tlmia zdravotné ťažkosti ako je horúčka a bolesť, kašeľ, nádcha.

Pri zápale pľúc a dýchavičnosti sa podávajú špeciálne lieky na zvládnutie infekcie a kyslík. Prípadne sa volí umelá pľúcna ventilácia pri zlyhaní dýchania, rieši sa zlyhanie viacerých orgánových systémov (multiorgánové zlyhanie) a šokový stav.

Prebieha výskum v liečbe, študujú sa existujúce antivirotiká. Rovnako sa skúma možná prevencia očkovaním.

Informácia o možnej liečbe z 2.2. 2020:

lekári kombinujú viaceré antivirotiká ako oseltamivir, lopinavir, ritonavir (antivirotiká, ktoré sa používajú i pri HIV či pri hepatitíde)

údajne táto kombinácia dopomohla jednej staršej pacientke k zlepšeniu stavu

výsledky boli po opakovanom vyšetrení negatívne

výskum má potvrdiť účinnosť danej kombinácie antivirotík

Pýtate sa:

Sú pri vírusovom ochorení antibiotiká účinné?

Nie!

Antibiotiká majú vplyv a účinkujú iba na baktériu.

Nie na vírus, a teda ani pri koronavírusoch nie sú účinné.

Antibiotiká sa podávajú iba v prípade, ak sa vírusové ochorenie komplikuje bakteriálnou infekciou - čo sa označuje ako bakteriálna superinfekcia.

Pricestovali ste z rizikovej oblasti a máte príznaky vírusového ochorenia?

Pýtate sa:

Čo robiť, ak som pricestoval z rizikovej oblasti, mám príznaky vírusového ochorenia a som doma?

Treba zostať doma.

Kontaktujete svojho lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva SR.

Odborníci určia správny postup.

A nezabúdajte, potrebné je vyhnúť sa kontaktu s inými ľuďmi.

Kontakt na informačnú linku Úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva SR poskytol verejnosti telefonický a e-mailový kontakt, tak ako uvádza web Ministerstva zdravotníctva SR.

Ľudia môžu svoje otázky obrátiť na telefónne číslo informačného call centra:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 0917 222 682.

Regionálne call centrá sú rozdelené podľa kraja:

Banská Bystrica - 0918 659 580 Bratislava – 0917 426 075 Nitra – 0948 495 915 Trnava - 0905 903 053 Trenčín – 0911 763 203 Košice – 0918 389 841 Prešov – 0911 908 823 Žilina – 0905 342 812

e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Call centrum má nepretržitú prevádzku.

A

Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234.

Sú príznaky akútne a závažné? Volajte tiesňovú linku 112 alebo 155.

Zdroj informácií

uvzsr.sk - Informácia o Coronavírusoch + uvzsr.sk - Koronavírus SARS-CoV-2

webnoviny.sk - aktuálne informácie o koronavíruse

wikiskripta.eu - Nový koronavirus

sk.wikipedia.org - COVID-19

mzcr.cz - Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru SARS-CoV-2 (aktualizováno 27. ledna 2020)

bulovka.cz - Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru

szu.cz

v anglickom jazyku

sciencealert.com - Vast Majority of Coronavirus Infections Are Mild, Huge Study Has Revealed who.int - web WHO o CoV a who.int o opatreniach WHO situation reports - hlásenia Svetovej Zdravotníckej Organizácie ecdc.europa.eu - web European Center for Disease Prevention and Control en.wikipedia.org - Novel coronavirus (SARS-CoV-2)

mapa s lokalitami CoV gisanddata.maps.arcgis.com - Wuhan Coronavirus Global cases cdc.gov - Confirmed 2019-nCoV Cases GloballyGlobal Map



Naposledy aktualizované 11.03.2020

