Čo je nový koronavírus? Ako sa prejavuje a šíri? Dá sa liečiť?

Čo je to nový koronavírus? Ako sa dostal medzi ľudí a ako sa ďalej šíri? Aké má prejavy a komplikácie? Dá sa liečiť? Odpovede na otázky a iné informácie nájdete v článku.

Nový koronavírus s označením 2019-nCoV patrí do širokej rodiny koronavírusov. Nový koronavírus nájdete taktiež opisovaný ako čínsky či Wuhan koronavírus.

Spôsobuje ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa u niektorých ľudí môže komplikovať a prebieha ako zápal pľúc. Rizikom je úmrtie pre zlyhanie dýchania.

Avšak, nie u každého má ťažký priebeh.

U človeka môže prebehnúť iba v podobe prechladnutia, prípadne sa neprejaví vôbec.

Kto je ohrozený a kto nie?

Ako sa šíri a ako prejavuje?

Poznáme liečbu či prevenciu?

Tieto a tiež všeobecné informácie vám ponúkame v dnešnom článku.

Čítajte s nami ďalej.

.

Čo je to koronavírus?

Presnejšie ide o RNA - (+)ssRNA vírus. Nesie tiež označenie Coronavirus so skratkou CoV. Rodina tohto vírusu je široká, rozsiahla a zoskupuje množstvo podtypov.

Vyskytuje sa medzi nami už dlho a vyvoláva bežné ochorenia dýchacích ciest, ktoré často označujeme ako prechladnutie. Niektoré príznaky má podobné s chrípkou.

Poznáte pocit bolestivého hrdla, ktorý sa spája s nádchou?

Prečítajte si článok: Čo si treba predstaviť pod pojmom zapálené hrdlo?

Uvádza informácie, ktoré sa v tomto období hodia.

Vírus si získal názov pre svoj typický vzhľad.

Má okrúhly, oválny až podlhovastý tvar.

Na jeho obale sú výbežky,

ktoré pripomínajú kráľovskú korunu alebo tiež slnečnú korónu.

V súčasnej dobe sú známe 4 rody vírusu (z podrodiny Orthocoronavirinae). Tie spôsobujú ochorenia u zvierat i ľudí.

4 rody CoV:

alphacoronavirus - má viacero subtypov vyskytujú sa u ľudí, ošípaných, netopierov

- má viacero subtypov vyskytujú sa u ľudí, ošípaných, netopierov betacoronavirus - myší coronavirus, vyskytuje sa taktiež u ľudí, netopierov, tiav, králikov, ježkov, a iných, zahŕňa SARS , MERS či 2019-nCoV

- myší coronavirus, vyskytuje sa taktiež u ľudí, netopierov, tiav, králikov, ježkov, a iných, zahŕňa , či gamacoronavirus - vtáčie koronavírusy, ktoré vyvolávajú i ochorenia iných zvierat a ľudí

- vtáčie koronavírusy, ktoré vyvolávajú i ochorenia iných zvierat a ľudí deltacoronavirus - taktiež vtáčie

Ako je vidieť, postihuje rozličné druhy zvierat, od hlodavcov, netopierov, vtákov, cez ošípané, hovädzí dobytok, ťavy.

Vyvoláva ochorenia dýchacích ciest, ktoré majú zväčša mierny priebeh v podobe prechladnutia, zápalu horných i dolných dýchacích ciest.

U zvierat, a to u hovädzieho dobytka a ošípaných, sa popisuje hnačkovité ochorenie.

Objav v 60. rokoch 20. storočia ako infekčná bronchitída u kurčiat.

Ľudský koronavírus...

V minulosti boli u ľudí zistené 2 typy, ktoré nesú názov ako ľudský koronavírus 229E a ľudský koronavírus OC43.

Neskôr prišlo k identifikácii ostatných.

V dnešnej dobe je ich známych 7. Ďalej sú to SARS-CoV (rok 2003), HCoV NL63 (rok 2004), HKU1 (rok 2005), MERS-CoV (v roku 2012) a 2019-nCoV (2019 - 2020).

Nezávažné CoV

229E, OC43, NL63, HKU1 sú bežné ľudské koronavírusy, ktoré zapríčiňujú mierne až stredne ťažké infekcie dýchacích ciest, a to hlavne horného úseku (HDC).

Prejavom ich nákazy je prechladnutie a nádcha.

Ide o kvapôčkovú infekciu, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami vzduchom pri kašli, kýchaní.

K prenosu dochádza i priamym kontaktom, a to hlavne pri podávaní rúk, ktoré sú znečistené a kontaminované vírusom. Plus, k prenosu môže nastať i dotykom očí špinavými rukami.

+

K infikovaniu môže dôjsť i nepriamo, prostredníctvom znečistených predmetov. Uvádza sa i vzácny prenos stolicou chorého.

Vírus totižto prežíva niekoľko hodín i mimo organizmus.

Pýtate sa:

Dá sa nakaziť pri doručení balíku z Číny?

Tento druh prenosu je vylúčený, nakoľko CoV neprežíva tak dlhú dobu mimo hostiteľa.

Tieto bežné koronavírusy spôsobujú nezávažné príznaky ako je:

nádcha a vytekanie hlienov z nosa

bolesť a škriabanie v hrdle

kašeľ

zvýšená telesná teplota až horúčka

únava a slabosť

Ako je vidieť, tak tieto prejavy sú podobné chrípke a často sa prechladnutie a ochorenie týmto vírusom s ňou zamieňa.

Priebeh ochorenia je mierny a trvá iba krátku dobu.

Prechádza bez liečby. Prípadne sa používa iba symptomatická terapia, teda tlmenie prejavov ochorenia ako je napríklad horúčka a bolesť.

U skupiny ľudí, ktorí majú oslabenú imunitu, s ochoreniami srdcovo-cievneho a respiračného systému, u ľudí s cukrovkou, ale tiež u starých či malých detí môže mať infekcia koronavírusom ťažší priebeh.

Rozšíri sa z horných dýchacích ciest (HDC) i na dolné dýchacie cesty (DDC), spôsobí zápal priedušiek (bronchitídu) či pľúc (pneumóniu).

Závažné CoV

Okrem skupiny bežných ochorení sa ľudstvo stretlo i s koronavírusom, ktorý mal závažný priebeh a spôsobil i početné úmrtia.

Pôvodcom boli infikované zvieratá, z ktorých sa ochorenie šírilo na ľudí.

Prvým bol SARS

SARS je odvodený z anglického názvu Severe acute respiratory syndrome.

V preklade:

ťažký akútny syndróm dychovej nedostatočnosti, alebo tiež

syndróm akútneho respiračného zlyhania.

Severe = ťažký, vážny,

acute = akútny, náhly,

syndróme = syndróm,

respiratory = týkajúci sa dýchania, dýchací, respiračný.

Uvádza sa, že na človeka sa preniesol pravdepodobne zo zvieraťa, a to z cibetky.

Zdroj: Getty images

SARS-CoV vypukol v roku 2002 v Číne a v blízkom okolí (Hongkong, Taiwan), kde je mäso z cibetky považované za lahôdku.

Z tade sa šíril ďalej do sveta.

Situácia sa zlepšila v roku 2003, do kedy spôsobil početné prípady nákazy s ťažkým priebehom.

SARS zasahuje dýchací systém. Pričom začína podobne ako chrípka, horúčkou, bolesťou hrdla a svalov, kašľom a inými celkovými ťažkosťami.

Postupuje na pľúca a zapríčiňuje zápal pľúc - pneumóniu, ktorá môže viesť k zlyhaniu dýchania až k úmrtiu.

Podľa Wikipédie sa SARS podieľal približne:

na 8098 prípadoch ochorení a usmrtil 774 ľudí.

Pri SARS sa uvádza riziko úmrtia na 9,6 %.

MERS nasledoval neskôr

Neskôr, a to v roku 2012 sa z Blízkeho východu šíri Blízkovýchodný respiračný syndróm, teda MERS.

Skratka pochádza z anglického názvu:

Middle East respiratory syndrome.

Zdroj: Getty images

Spôsobuje ho MERS-CoV. Prvýkrát sa vyskytol v Saudskej Arábii.

Uvádza sa, že predpokladaným pôvodcom sú pravdepodobne netopiere alebo ťavy.

Prenos medzi človekom je sťažený. Zväčša sa nákaza prenáša iba blízkym kontaktom. Ohrození sú hlavne ľudia z nemocničného personálu.

Globálne riziko je preto nízke.

MERS postihuje dýchacie cesty a prejavuje sa horúčkou, kašľom, sťaženým dýchaním. Rizikom je zápal pľúc, zlyhanie dýchania a obličiek.

Zo 136 zaregistrovaných chorých zomrelo 58 nakazených.

Ide teda o úmrtnosť približne 43 % (prípadne ide o údaj 36 %).

So závažným priebehom treba počítať u ľudí, ktorý majú pridružené iné ochorenia, a to hlavne kardio-pulmonálne, cukrovku a poruchu imunity.

Tak ako uvádza Wikipédia, do roku 2017 bolo hlásených do 2000 prípadov MERS.

Návrat k novému 2019-nCoV - čo je to za ochorenie a ako sa prenáša

Nový koronavírus sa uvádza ako tretí v poradí medzi nebezpečnými ľudskými CoV.

Anglicky ako novel coronavirus.

Prvé informácie pochádzajú z decembra 2019 z Čínskeho mesta Wuhan (Wu-chan). Kde objavili nový druh ochorenia.

Potvrdenie prepuknutia a šírenia 2019-nCoV bolo v polovici decembra 2019.

CoV sa rozširuje do ostatných ázijských krajín, Thajska, Taiwanu, Japonska, Južnej Kórey, ale tiež do Austrálie či USA. Potvrdené boli i prípady vo Francúzsku.

Coronavirus, Zdroj: Getty images

Ohnisko nákazy je v meste Wuhan.

Vypuknutie nákazy sa dáva do súvislosti s veľkým trhoviskom, kde predávajú morské ryby.

Pravdepodobne ide taktiež o zoonózu.

Zoonóza je ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvieraťa na človeka.

Do tejto doby je málo poznatkov o ochorení a jeho presnom zdroji. Neustále sa pracuje na získavaní nových informácii o víruse samotnom i o možnostiach prevencie a účinnej liečby.

Podľa ECDC je k 29. januáru 2020 laboratórne potvrdených 6074 prípadov infekcie, z toho u 16 zdravotníckych pracovníkov.

Čína 5994 prípadov, Thajsko 14, Japonsko 9, Francúzsko 4, Nemecko 4, USA 5, Kanada 3, Austrália 5.

Šírenie mimo Čínu je do tohto času iba u ľudí, ktorí cestovali z oblasti výskytu nového CoV alebo prišli do kontaktu s niekým z uvedených lokalít.

Počet úmrtí do tohto dátumu je 132.

Uvádza približná miera úmrtnosti medzi 2 - 4 percentami.

Avšak, nemusí byť registrovaný každý postihnutý.

31.12. 2019 WHO, čiže Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na prípady zápalov pľúc v súvislosti s 2019-nCoV v meste Wuhan.

Uvádza sa, že nový CoV má podobnosť so SARS, avšak nemá tak závažný priebeh.

Na území Slovenska sa 2019-nCoV do 29.1. 2020 nepotvrdil.

K prenosu dochádza na základe kvapôčkovej infekcie. Teda infikované telesné tekutiny pri kašli a kýchaní roznášajú vírus.

Pritom k prenosu dochádza i kontaktom, a teda priamo s infikovanými rukami či nepriamo prostredníctvom znečisteného prostredia, pomôcok.

Rizikové je i podávanie rúk, ale i dotyk očí kontaminovanými rukami.

Vírus prežíva krátky čas i mimo organizmus.

Pýtate sa:

Môže sa CoV priniesť zásielkou z Číny?

Nie, táto forma prenosu ochorenia nie je možná.

Vírus neprežije takú dlhú dobu mimo telo.

Ako sa ochorenie prejavuje a prebieha?

Nový koronavírus je respiračným ochorením, čiže zasahuje dýchacie cesty.

U ľudí bežné formy spôsobujú celkové príznaky prechladnutia a zápalu horných dýchacích ciest.

I priebeh infekcie novým koronavírusom môže byť mierny až nenápadný.

Možný je vraj aj bezpríznakový - asymptomatický priebeh.

Z toho dôvodu nie sú známe presné počty infikovaných ľudí.

Nakoľko sa každý človek s nezávažnou formou nedostavil na vyšetrenie.

+ existuje riziko

Avšak, v tomto prípade je možné šírenie zápalu i na dolné dýchacie cesty.

Príznaky nového CoV zahŕňajú napríklad:

únavu a slabosť

a bolesť celého tela , hlavy , kĺbov ako pri chrípke

, , ako pri chrípke bolesť v krku

bolesť brucha

nádcha a sekrécia z nosa

a sekrécia z nosa zvýšenie telesnej teploty až horúčku

až kašeľ

sťažené dýchanie

Prípadne sú dôležité informácie typu ako prítomnosť:

zvracania

hnačky

krvácania (bez úrazu) a drobných krvných podliatin - petechií

kožných vyrážok

V závažných prípadoch postihuje pľúca pneumóniou a ohrozuje človeka zlyhaním dýchania, zlyhaním obličiek a úmrtím.

Ochorenie je v tom čase RTG dokázateľné ako obojstranný zápal pľúc.

Kto patrí medzi rizikovú skupinu?

Pýtate sa:

Koho ochorenie najviac ohrozuje?

Samozrejme, riziko platí pre osoby, ktoré cestujú do alebo z oblastí s výskytom nákazy, či sú v kontakt s ľuďmi, ktorí z uvedených oblastí docestovali.

Významná je...

Cestovateľská anamnéza, čiže informácie o nedávnej ceste do a zo zahraničia a oblastí s výskytom 2019-nCoV.

V tejto súvislosti je dôležité miesto, kde sa človek pohyboval, kedy v danej lokalite bol a kedy sa u neho vyskytli ťažkosti.

Plus, s kým bol v kontakte, ako sa stravoval, prípadný kontakt s hmyzom a zvieratami.

+

Poznáme skupiny obyvateľov, u ktorých je nutné v prípade ochorenia predpokladať komplikovanejší priebeh.

Závažnejší priebeh ochorenia sa udáva u ľudí:

starších ľudí

s chronickými ochoreniami srdca a pľúc (astma, CHOCHP, chronické bronchitídy)

a (astma, CHOCHP, chronické bronchitídy) s cukrovkou

s oslabenou imunitou

detí

Najväčšou a najzávažnejšou komplikáciou je zlyhanie dýchania a funkcie obličiek s následným úmrtím.

Nezameňte si nový CoV s chrípkou či iným typom prechladnutia

Počas januára je úplne bežné šírenie chrípky, ktorá má rovnaké príznaky a taktiež sa môže komplikovať zápalom pľúc.

Preto je nutné zachovať pokoj a rozvahu u ľudí s prejavmi, ktoré sú síce rovnaké, ale majú iného pôvodcu.

Riziko infekcie novým CoV je najmä u ľudí, ktorí cestovali z uvedených lokalít alebo boli v kontakte s ľuďmi, ktorí sa v miestach nákazy vyskytovali.

Aká je inkubačná doba?

Pri ochorení sa uvádza inkubačná doba, teda doba od nákazy až po prvé príznaky:

2 - 14 dní.

+

Človek je infekčný počas celej inkubačnej doby.

Vyšetrenie

Pri podozrení na nový CoV sa vykoná odber krvi a laboratórne vyšetrenie RT-PCR.

Doplní sa RTG a ostatné metódy podľa pridružených príznakov.

Ešte pred samotným diagnostickým postupom je dôležitá anamnéza a prítomnosť príznakov.

Veľký význam má cestovateľská anamnéza, ktorá potvrdí pobyt v rizikovej lokalite alebo kontakt s človekom, ktorý v blízkom čase danú oblasť navštívil.

Prevencia pred novým koronavírusom a vakcinácia

V čase písania článku, teda 29.1. 2020 nie je dostupná žiadna účinná vakcína a forma očkovania proti infekcii 2019-nCoV.

Prípadná prevencia zahŕňa všeobecné odporúčania, ako i pri iných vírusových ochoreniach či chrípke.

Prevencia:

necestovať do oblasti so známym výskytom ochorenia

vyhnúť sa kontaktu s ľuďmi , ktorí docestovali z daných lokalít

, ktorí dodržiavať základné hygienické návyky

časté umývanie rúk

čistiť a dezinfikovať prostredie , a to hlavne pri styku s ľuďmi, ktorí majú respiračné ochorenie

a , a to hlavne pri styku s ľuďmi, ktorí majú respiračné ochorenie nezdržovať sa v miestach s vyšším počtom obyvateľov

ľudia s akútnym respiračným ochorením by sa nemali zbytočne pohybovať na verejnosti

mali by vyhľadať odborné vyšetrenie čo najskôr najlepšie je zostať doma a telefonicky kontaktovať lekára a to najmä v prípade pozitívnej cestovateľskej anamnézy

pri kašli si zakrývať ústa vreckovkou, ktorú je následne nutné vyhodiť

neutierať sa do ruky, nekýchať a nekašľať do ruky

ľudia chorí na chronické ochorenia by sa mali chrániť viac

by sa mali chrániť viac zvýšená ochrana zdravotníckych pracovníkov

+

V mieste so zvýšeným rizikom je nutné vyhýbať sa trhom so živými zvieratami a nedotýkať sa povrchov v kontakte so zvieratami. Riziková je konzumácia surového či nedostatočne tepelne spracovaného mäsa, rýb, mlieka, vajec a živočíšnych výrobkov.

Pozor!

Pri ochrane pred prenosom vírusu nie je dostatočné používanie bežných ústnych masiek či rúšok.

Zmysle má iba použitie respirátora s filtrom, ktorý má vyššie bezpečnostné krytie.

Pri kontakte s chorým je nutná ochrana očí a kože vhodným odevom.

Liečba 2019-nCoV

V tomto čase nie je dostupná účinná liečba, ktorá by dokázala zničiť vírus 2019-nCoV.

Terapia sa zameriava na symptomatickú liečbu, čiže sa tlmia zdravotné ťažkosti ako je horúčka a bolesť, kašeľ, nádcha.

Pri zápale pľúc a dýchavičnosti sa podávajú špeciálne lieky na zvládnutie infekcie a kyslík. Prípadne sa volí umelá pľúcna ventilácia pri zlyhaní dýchania, rieši sa zlyhanie viacerých orgánových systémov (multiorgánové zlyhanie) a šokový stav.

Prebieha výskum v liečbe, študujú sa existujúce antivirotiká. Rovnako sa skúma možná prevencia očkovaním.

Kontakt na informačnú linku Úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva SR poskytol verejnosti telefonický a e-mailový kontakt, tak ako uvádza web Ministerstva zdravotníctva SR.

Ľudia môžu svoje otázky obrátiť na telefónne číslo call centra: 0917 222 682

alebo

e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Zdroj informácií

uvzsr.sk - Informácia o Coronavírusoch + uvzsr.sk - Koronavírus 2019-nCoV

webnoviny.sk - aktuálne informácie o koronavíruse

wikiskripta.eu - Nový koronavirus

mzcr.cz - Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV (aktualizováno 27. ledna 2020)

bulovka.cz - Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru

szu.cz

v anglickom jazyku who.int - web WHO o CoV a who.int o opatreniach ecdc.europa.eu - web European Center for Disease Prevention and Control en.wikipedia.org - Novel coronavirus (2019-nCoV)

mapa s lokalitami CoV gisanddata.maps.arcgis.com - Wuhan Coronavirus Global cases cdc.gov - Confirmed 2019-nCoV Cases GloballyGlobal Map



Naposledy aktualizované 29.01.2020

